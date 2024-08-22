Хотел подарить казахстанцам "золото": Демеу Жадраев сделал заявление после Олимпиады

Серебряный призер Олимпийских игр-2024 Демеу Жадраев рассказал, почему ему не удалось завоевать золотую медаль в Париже, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский борец греко-римского стиля заявил, что "вложил в свое выступление на Олимпиаде весь свой многолетний опыт, все свои силы".

"Я старался изо всех сил, чтобы добраться до финала, но в финале сбавил темп. Наш главный тренер дал мне хорошие указания. Если бы я проиграл в финале другого соревнования, я бы порадовался за свой успех. Но это Олимпиада, тут совсем другие чувства... Я хотел подарить своему народу золотую медаль. Но и "серебро" неплохо. Надеюсь, звание олимпийского чемпиона еще впереди", – рассказал Демеу Жадраев olympic.kz 21 августа 2024 года.

Он отметил, что после поражения был очень расстроен, хотя болельщики и команда его сильно поддерживали.

"Помню, как подошел Геннадий Головкин и сказал: "Выше голову!". Я сразу выпрямился. Многие думали, что я стану олимпийским чемпионом. Да я и сам чувствовал, что выиграю. В финале я расслабился. Когда я стоял на подиуме, во мне бурлили эмоции. Я так сожалел, что вместо флага Казахстана развевается флаг Японии. Тем не менее, я рад своему достижению. Акжол Махмудов (кыргызский борец. – Прим. ред.), стоявший рядом, тоже мне сказал – это твое "золото", как ты мог его отдать. В спорте ведь так. Чего бы ты ни добился, этого недостаточно. Это нужно почувствовать. Очень больно проиграть, когда ты в шаге от золотой медали. Я сам себя не понимал в тот момент. Спасибо болельщикам, которые поддерживали меня". Демеу Жадраев

По словам спортсмена, в финале ему не хватило уверенности в себе.

"А так у меня хватило бы сил для броска. Тактика у нас тоже была выстроена. Я попросту не смог побороть волнение. Это правда, что после поражения нелегко говорить. А когда ты выиграл – слова всегда найдутся. Правда и то, что я не мог себе найти места после поединка... После Олимпиады у меня проснулось вдохновение. У меня нет травм, отлично себя чувствую. Я не собираюсь уходить с ковра". Демеу Жадраев

Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев стал серебряным призером Олимпийских игр-2024 в Париже 7 августа. Он дошел до финала соревнований в весовой категории до 77 кг. В решающей схватке казахстанцу противостоял Нао Кусака, представляющий Японию. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу японского борца.