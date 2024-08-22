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Легендарный француз назвал современный футбол скучным и отметил лучшего игрока

Футбол Критика Игры, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 17:23 Фото: wikimedia/Klearchos Kapoutsis
Лучший французский футболист ХХ века и экс-президент УЕФА Мишель Платини высказался о стиле современного футбола, подчеркнув, что болельщики ничего особо интересного на поле не видят, как это было ранее, сообщает Zakon.kz.

69-летний футбольный функционер отметил падение зрелищности футбола за последние годы.

"Евро-2024 не удался, понравилась только Испания. Сейчас больше нет школ и разных стилей. Все играют по тактике "Ман Сити". Раньше были обводки и оборона, игра один на один и быстрые действия, а теперь все одинаково. У Гвардиолы все хорошо, но он адаптируется к своим игрокам высокого качества. Другие пытаются копировать его, немного скучно. Сегодня защитников оценивают по владению мячом, а не по тому, как они умеют защищаться". Мишель Платини

Что касается футболистов, то здесь Мишель Платини назвал Джуда Беллингема лучшим игроком мира.

"Месси и Роналду особо не играют, а Мбаппе и Холанд это завершители. Я выбираю Беллингема. Он похож на меня. Десятка, которая забивает и играет по всему полю. Пусть займет место де Брюйне и Модрича. Родри больше похож на Пирло. Такой игрок для тех, кто любит футбол. Сегодня я больше смотрю на игроков, чем на тренеров, мне хочется видеть красивые действия". Мишель Платини

Мишель Платини единственный футболист, кто был награжден премией "Золотой мяч" три года подряд (1983, 1984 и 1985).

26 января 2007 года он был избран президентом УЕФА. В сентябре 2016 года официально покинул пост президента УЕФА. А через три года был задержан во Франции по подозрению в коррупции.

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