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Спорт

Роналду назвал себя лучшим игроком в истории мирового футбола

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 11:43 Фото: Instagram/alnassr
В преддверии 40-летия знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду опубликовано его интервью, где он рассказал о своей большой карьере. В частности, он признался, что является самым лучшим футболистом планеты на данный момент, сообщает Zakon.kz.

5 февраля форварду исполнится 40 лет. Как передает Marca, нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии в беседе с журналистом Эду Агирре объяснил, почему считает себя лучшим футболистом в истории.

"Я – лучший бомбардир, самый совершенный. Не видел никого лучше себя, говорю это от чистого сердца. Это не моя вина, что я самый известный, что у меня больше всего подписчиков. Люди любят Криштиану. Я – другой и точка. Цифры в футболе и за его пределами не обманывают, поэтому мне не нужно хвастаться, что правда".   Криштиану Роналду

Роналду защищает честь "Аль-Насра" с января 2023 года. В ночь на 1 февраля он стал первым футболистом в истории, кому удалось выиграть 700 матчей на высшем клубном уровне.

За свою карьеру португалец выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Реал". На данный момент в активе Криштиану насчитывается 923 гола на турнирах различного ранга.

Недавно стало известно, что Роналду станет совладельцем "Аль-Насра" с фантастической зарплатой.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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