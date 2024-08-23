Наставник "Байера" не считает свою команду фаворитом нового сезона в Бундеслиге

В ночь на 24 августа стартует очередной сезон в немецком футбольном чемпионате. В матче-открытия встретятся "Боруссия" из Мёнхенгладбаха и действующий победитель Бундеслиги – леверкузенский "Байер", сообщает Zakon.kz.

Перед этой встречей главный тренер "аптекарей" Хаби Алонсо не считает свой коллектив претендентом на чемпионство в предстоящем сезоне.

Xabi Alonso on many experts saying that Leverkusen are favourites for the title this season: "What the experts say doesn't matter to me. For me we're not favourites, the favourites are still FC Bayern. We want to play well and have a good start to the season. That's our goal — to… pic.twitter.com/Zl29bkOfEP — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 23, 2024

Испанский специалист в своих прогнозах отметил, что главным фаворитом турнира считает мюнхенскую "Баварию".

"На мой взгляд, несомненный фаворит по-прежнему "Бавария". А мы хотим играть хорошо и удачно начать сезон. Наша задача – это хорошее настроение, хорошие идеи и хорошее мышление. Далее увидим, к чему это приведет. Цель – остаться в первой четверке, это реалистично, у нас хороший состав, и нам нужно двигаться вперед от матча к матчу". Хаби Алонсо

Главный конкурент "фармацевтов" на трон в Бундеслиге, клуб из Мюнхена, 25 августа сыграет на выезде с "Вольфсбургом".

В прошлом сезоне "Байер" впервые за 120 лет своего существования стал победителем немецкого первенства. И заодно прибрал к рукам Кубок страны, оформив первый золотой дубль в истории клуба.