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Наставник "Байера" не считает свою команду фаворитом нового сезона в Бундеслиге

Футбол Прогноз тренера, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 15:13 Фото: Instagram/Bayer04fussball
В ночь на 24 августа стартует очередной сезон в немецком футбольном чемпионате. В матче-открытия встретятся "Боруссия" из Мёнхенгладбаха и действующий победитель Бундеслиги – леверкузенский "Байер", сообщает Zakon.kz.

Перед этой встречей главный тренер "аптекарей" Хаби Алонсо не считает свой коллектив претендентом на чемпионство в предстоящем сезоне.

Испанский специалист в своих прогнозах отметил, что главным фаворитом турнира считает мюнхенскую "Баварию".

"На мой взгляд, несомненный фаворит по-прежнему "Бавария". А мы хотим играть хорошо и удачно начать сезон. Наша задача – это хорошее настроение, хорошие идеи и хорошее мышление. Далее увидим, к чему это приведет. Цель – остаться в первой четверке, это реалистично, у нас хороший состав, и нам нужно двигаться вперед от матча к матчу".Хаби Алонсо

Главный конкурент "фармацевтов" на трон в Бундеслиге, клуб из Мюнхена, 25 августа сыграет на выезде с "Вольфсбургом".

В прошлом сезоне "Байер" впервые за 120 лет своего существования стал победителем немецкого первенства. И заодно прибрал к рукам Кубок страны, оформив первый золотой дубль в истории клуба.

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