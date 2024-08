Наставник "Байера" не считает свою команду фаворитом нового сезона в Бундеслиге

Перед этой встречей главный тренер "аптекарей" Хаби Алонсо не считает свой коллектив претендентом на чемпионство в предстоящем сезоне.

Xabi Alonso on many experts saying that Leverkusen are favourites for the title this season: "What the experts say doesn't matter to me. For me we're not favourites, the favourites are still FC Bayern. We want to play well and have a good start to the season. That's our goal — to… pic.twitter.com/Zl29bkOfEP