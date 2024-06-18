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Вратарь "Реала" извинился за крупное поражение от Румынии на Евро-2024

Футбол Извинения Голкипера, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 12:41 Фото: Instagram/uafukraine
Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, который в эти дни защищает цвета сборной Украины, после разгромного стартового поражение на чемпионате Европы – 2024 принес извинения всей футбольной общественности, сообщает Zakon.kz.

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17 июня сборная Украины в матче первого круга группы Е чемпионата Европы проиграла румынской дружине со счетом 0:3 и немного усложнила свою задачу выхода в плей-офф турнира.

"Хочу извиниться перед всеми, первый мяч моя ошибка, немного не повезло ​​со вторым голом, не увидел его. В эпизоде ​​с третьим голом не разобрались. Это наши ошибки, надо исправить и двигаться дальше. Следует восстанавливаться и переключаться. Не всегда удается ломать ход встречи, все были заряжены. Прекрасно понимали, подсказки были тактические, что изменить и в чем добавить. Если анализировать нашу игру и убрать ошибки, мы можем обыгрывать такие сборные и должны это делать. Надо просто не допускать ошибок".Андрей Лунин

О главных проблемах в поединке с Румынией также высказался наставник украинской команды Сергей Ребров, который отмечает, что нельзя допускать никаких ошибок.

"Для всех это было неожиданно. Всегда говорю, хотим достичь чего-нибудь на Евро, каждый должен показывать максимум. Будем более серьезно и тщательно готовиться к следующей игре. Мы вначале контролировали матч, но недостаточно были агрессивны в атаке, не создавали моменты. Допустили много ошибок, следует тщательно анализировать этот матч, показать игрокам и готовиться к следующему поединку".Сергей Ребров

После поражения румынам подопечные Сергея Реброва сразу опустились на последнее 4-е место в турнирной таблице группы Е.

И теперь 21 июня украинцев ждет испытание в лице сборной Словакии, которая сенсационно переиграла Бельгию со счетом 1:0.

А Бельгия в этот же день попытается одержать первую победу на нынешнем Евро, если, конечно, с этим согласится команда Румынии. В случае поражения "красные дьяволы" могут не выйти из подгруппы.

Вечером 18 июня заканчиваются все матчи первого круга чемпионата Европы-2024. Болельщики смогут увидеть поединки группы F, где сыграют Турция – Грузия (21:00) и Португалия – Чехия (00:00).

Пока игроки мечтают провести как можно больше удачных игр, федерациям футбола Албании и Сербии грозят наказанием. Каким – будет ясно после того, как УЕФА закроет дисциплинарные дела по отношению к этим странам.

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