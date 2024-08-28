Гимн Казахстана звучал 82 раза на ЧМ-2024 по армрестлингу в Молдове

Казахстанские армрестлеры с фантастическими результатами возвращаются с 45-го мирового первенства в Кишиневе (Молдова), где завоевали 256 медалей, из них 82 золотых, 92 серебряных и 82 бронзовые, сообщает Zakon.kz.

Наши армрестлеры поднимались на высшую ступень пьедестала почета 82 раза и столько же раз звучал Государственный гимн нашей страны. 256 наград казахстанских рукоборцов позволило нам занять безоговорочное первое место в командном зачете, передает пресс-служба МТС РК.

Мы опередили спортсменов Турции и Грузии, которые замкнули призовую тройку.

На ЧМ-2024 собрались около полутора тысяч участников из 61 государства. Медали были разыграны среди юниоров, взрослых, пара-спортсменов и ветеранов.

Фото: Instagram/drs_kz

Казахстанская сборная на эти состязания выставила 150 спортсменов из Астаны, Алматы, Шымкента из разных областей республики.

Особых похвал от организаторов мирового первенства удостоились ряд наших соотечественников. Это Нурдаулет Айдархан, который стал 7-кратным чемпионом мира среди взрослых и 12-кратным чемпионом мира среди молодежи.

Мейрамбек Ерсайын также завоевал звание 7-кратного чемпиона мира, а Ердаулет Нурмахан в пятый раз надел "золото" мира.

Фото: Instagram/drs_kz

Нужно подчеркнуть, что казахстанские армрестлеры в последние три года никому не отдают статус лучшей сборной мира. На ЧМ-2023 в Алматы мы заработали 72 золотых, 57 серебряных и 27 бронзовых медалей в общем зачете.

А в 2022 году на мировом первенстве в турецком городе Анталья казахстанцы также заняли 1-е место в командном зачете: 68 золотых, 66 серебряных и 36 бронзовых призов.