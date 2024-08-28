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ФК "Ливерпуль" подписал лучшего голкипера Евро-2024

Футбол Игрок Ливерпуля, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 13:43 Фото: Instagram/valenciacf
Один из грандов английского футбола, клуб "Ливерпуль", купил вратаря сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгия Мамардашвили за 35 млн евро. Однако лучший голкипер прошедшего чемпионата Европы только в 2025 году прибудет в Англию, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы "красных", вечером 27 августа объявлено о трансфере 23-летнего грузинского вратаря "Валенсии". По условиям соглашения Мамардашвили нынешний сезон еще отыграет в составе "летучих мышей" и присоединится к "мерсисайдцам" летом 2025 года.

Сумма контракта составила 35 млн евро, при этом испанский клуб получит право на 10% суммы при перепродаже футболиста.

Мамардашвили в испанском чемпионате провел 102 матча, 31 из которых отыграл на ноль.

Cтраж ворот грузинской сборной стал лучшим голкипером группового раунда Евро-2024 по количеству сейвов (20) и предотвращенным ожидаемым голам.

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Евро-2024 Грузия Ливерпуль 2024 год Футбол Чемпионат Европы по футболу Англия
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