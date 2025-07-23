"Ливерпуль" после гибели Диогу Жоты купил нового футболиста за 95 млн евро

Английский "Ливерпуль" купил футболиста немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике за 95 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Как говорится на сайте клуба Английской премьер-лиги, сумма трансфера превысила 90 млн евро, с учетом бонусов она может вырасти до 95 млн евро. Контракт с французским игроком рассчитан на шесть лет – до июня 2031 года.

3 июля 2025 года любителей футбола потрясла гибель 28-летнего португальского игрока английского "Ливерпуля" Диогу Жоты. Вместе с братом он погиб в результате аварии на одной из испанских дорог.

