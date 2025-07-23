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Спорт

"Ливерпуль" после гибели Диогу Жоты купил нового футболиста за 95 млн евро

Уго Экитике заключил контракт с английским &quot;Ливерпулем&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 01:55 Фото: Instagram/hekitike
Английский "Ливерпуль" купил футболиста немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике за 95 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Как говорится на сайте клуба Английской премьер-лиги, сумма трансфера превысила 90 млн евро, с учетом бонусов она может вырасти до 95 млн евро. Контракт с французским игроком рассчитан на шесть лет – до июня 2031 года.

3 июля 2025 года любителей футбола потрясла гибель 28-летнего португальского игрока английского "Ливерпуля" Диогу Жоты. Вместе с братом он погиб в результате аварии на одной из испанских дорог.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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