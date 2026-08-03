15-летнего футболиста убили во время товарищеского матча в Бразилии

В бразильском городе Масейо во время товарищеского матча застрелили молодого футболиста Микаэля Леандро, который защищал честь юношеской команды "Сан-Паулу", сообщает Zakon.kz.

Как передает Globo, 15-летний игрок стал жертвой случайной пули. Трагический инцидент произошел в районе Понтал-да-Барра, когда Леандро принимал участие в матче.

В одном из игровых эпизодов прозвучали выстрелы в сторону игроков и зрителей. Одна из пуль попала в Микаэля, от чего тот скончался через некоторое время в больнице.

По версии полиции, это нападение связано с деятельностью преступных группировок, контролирующих наркоторговлю.

Погибший футболист проживал на окраине Масейо и играл за одну из команд академии "Сан-Паулу". Недавно он стал победителем турнира Copa Fictor, в одном из матчей которого был признан лучшим игроком.

В данный момент ведется расследование этого уголовного дела.

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