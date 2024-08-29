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У руля известного баскетбольного клуба "Цибона" встанут два главных тренера

Баскетбол Два тренера, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 11:40 Фото: cibona.com
Необычная история произошла в Хорватии с некогда знаменитым баскетбольным клубом "Цибона". В следующем сезоне на посту главного тренера двукратного чемпиона Европы будут два специалиста: Бариша Красич и Крис Томас, сообщает Zakon.kz.

Как передает Sportske Novosti, новые спонсоры хорватского клуба, которые помогли "Цибоне" уйти от банкротства, настояли на том, чтобы американец Крис Томас стал главным тренером.

Однако возникла проблема при выборе кандидатуры этого иностранного специалиста. Согласно регламенту местных соревнований, Томас не имеет права тренировать в хорватской лиге, если он не выиграл ни одного трофея за свою карьеру.

Баскетбол Два Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 11:40

Фото: cibona.com

В связи с этим руководство клуба приняло решение, что местный наставник Бориша Красич будет главным тренером во внутреннем первенстве. А Крис Томас будет работать с "Цибоной" в Адриатической баскетбольной лиге в турнире с представителями других стран.

В последнее время мир баскетбола сильно проявил себя разными нововведениями. Если в чемпионате Филиппин ввели 4-очковые броски, то в Бундеслиге скоро сыграют на LED-паркете.

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