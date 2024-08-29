Действующий обладатель Кубка Гагарина не доиграл матч из-за грубости игрока

28 августа во время матча Мемориала Ромазана наставник магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин внезапно увел свою команду в раздевалку. Это случилось в третьем периоде игры, когда хоккеист "Нефтехимика" применил силовой прием в отношении одного из игроков "Магнитки", сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился на 12-й минуте третьего периода, когда защитник "Нефтехимика" Роман Абросимов остановил якобы недозволенным приемом форварда "Металлурга" Даниила Вовченко.

После этого случая главный тренер магнитогорской дружины Андрей Разин увел свой коллектив в раздевалку, а команде присудили техническое поражение (0:3).

Полученная травма была настолько серьезной, что нападающего на носилках увезли в больницу.

"Скажу так, катиться по чужой синей линии – это чревато. Плюс игрок опустил голову – это еще более чревато. А там он просто подкатил, он даже шаг не делал, у него не было скорости, практически стоячий был. Посмотрите внимательно силовой прием. Он попадает в стенку, плечо выставил, там удаления не было. Чистый абсолютно силовой. Давайте тогда на предсезонных турнирах отменим силовые приемы, выставим дублирующие составы и будем играть резервистами". Главный тренер "Нефтехимика" Олег Леонтьев

Арбитры матча не зафиксировали нарушения со стороны игрока "Нефтехимика" Романа Абросимова.

"Надо, наверное, подразделять, что есть хоккеисты, а есть анти-хоккеисты. Не понимаю таких моментов, я их не перевариваю. За такое надо пожизненно человека наказывать, дисквалифицировать, это мое личное мнение. Я послушал наставника "Нефтехимика", и он всю вину свалил на Вовченко". Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин

Встреча была завершена досрочно, магнитогорскому клубу присудили техническое поражение (0:3), при этом команда Разина к тому несчастному случаю вела со счетом 2:1.

"Очень жалко, потеряли еще одного лидера команды. Извиняюсь перед болельщиками, что матч не доиграли. А то, что пишут, что я увел команду, потому что не было удаления, это все ерунда. Я сразу спросил, будут ли какие-то санкции, если уведу команду. Сказали, что ничего не грозит. Даже если бы было удаление, все равно команду увел бы, потому что играть с соперником, который пытается не в хоккей играть, а во что-то другое, с которым нам еще три матча в сентябре играть, просто не хочется. Мы же не в регби и американский футбол играем". Андрей Разин

29 августа Даниил Вовченко пройдет полное обследование. По предварительным прогнозам медиков, диагноз обнадеживающий. Сам хоккеист сейчас чувствует себя хорошо.

Тем временем казахстанский одноклубник Вовченко Никита Михайлис через считаные минуты выведет свою сборную на первый поединок квалификационного предолимпийского турнира против Венгрии.