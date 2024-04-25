ХК "Металлург" третий раз завоевал Кубок Гагарина

24 апреля завершилась финальная серия игр плей-офф Кубка Гагарина, где победителями стали хоккеисты магнитогорского "Металлурга", обыгравшие "Локомотив" с общим счетом 4:0. Для "Магнитки" это третий трофей в их истории, сообщает Zakon.kz.

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Четвертый и заключительный поединок прошел на ледовой арене "железнодорожников". Здесь сценарий получился таким же, каким был и в третьем матче финальной серии. "Локомотив" повел в счете, но "Магнитка" догнала и вырвала победу со счетом 2:1.

На гол Ярослава Лихачева гости ответили своими шайбами в исполнении Дениса Зернова и Даниила Вовченко.

Таким образом, команда Андрея Разина завоевала третий титул Кубка Гагарина за всю свою историю. Ранее это было в 2014 и 2016 годах.

Наставник клуба из Магнитогорска Андрей Разин стал победителем Кубка Гагарина в первый год своей работы в "Металлурге".

Ранее специалист возглавлял такие команды, как "Северсталь", "Адмирал", "Югра" и "Автомобилист". Но с этими коллективами он не добивался успеха.

Большую лепту в эту победу "Металлурга" внесли и игроки сборной Казахстана в лице Никиты Михайлиса, Валерия Орехова и Максима Мухаметова.

А форвард Никита Михайлис забил две важные шайбы в данных противостояниях плей-офф КХЛ. Сначала он вывел свою команду в полуфинал Кубка Гагарина-2024, отметившись важным голом в ворота московского "Спартака".

Затем казахстанский нападающий стал одним из героев первого финального матча с "Локомотивом".