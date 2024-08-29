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Стали известны все участники основного раунда Лиги чемпионов-2024/25

Футбол Отбор ЛЧ , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 09:43 Фото: Instagram/gnkdinamo
Определились все 36 команд общего этапа Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона. Жеребьевка предстоящего турнира состоится 29 августа, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы УЕФА, в последний день квалификационных игр Лиги чемпионов загребское "Динамо" обыграло "Карабах" (2:0), "Црвена Звезда" была сильнее "Буде-Глимт" (2:0), а "Слован" переиграл "Мидтьюлланд" (3:2).

Французский "Лилль" по сумме двух матчей прошел пражскую "Славию" (2:0, 1:2).

В предстоящем турнире, который впервые пройдет в новом формате, сыграют 36 клубов. Жеребьевка основной стадии ЛЧ пройдет 29 августа и команды разбросаны по следующим корзинам:

  • "Реал", "Манчестер Сити", "Бавария", ПСЖ, "Ливерпуль", "Интер", "Боруссия", "РБ Лейпциг" и "Барселона".
  • "Байер", "Атлетико", "Аталанта", "Ювентус", "Бенфика", "Арсенал", "Брюгге", "Шахтер" и "Милан".
  • "Фейеноорд", "Спортинг", ПСВ, "Динамо-Загреб", "РБ Зальцбург", "Лилль", "Црвена Звезда", "Янг Бойз" и "Селтик".
  • "Слован", "Монако", "Спарта", "Астон Вилла", "Болонья", "Жирона", "Штутгарт", "Штурм" и "Брест".

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский "Реал", который в этом году завоевал 15-й свой трофей в этом турнире.

А две недели назад "сливочные" переиграли итальянскую "Аталанту" и в шестой раз выиграли Суперкубок УЕФА.

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