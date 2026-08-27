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Спорт

Известны все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов и условия жеребьевки

Футбол Список Жеребьевка, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 12:56 Фото: Instagram/championSleague
Вечером 27 августа в Монако пройдет жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27, где примут участие 36 клубов. Из них 29 – получили прямые путевки, остальные семь – прошли через раунд плей-офф квалификации, сообщает Zakon.kz.

36 участников поделены на четыре корзины по девять клубов в соответствии с клубным коэффициентом. Действующий победитель турнира ПСЖ получает первый номер посева в первой корзине. Каждая команда на общем этапе сыграет с двумя соперниками из каждой корзины, по одному дома и на выезде.

Корзины жеребьевки Лиги чемпионов поделены в следующем порядке:

  • Корзина 1: ПСЖ, "Бавария", "Реал", "Ливерпуль", "Интер", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Барселона" и "Атлетико".
  • Корзина 2: "Боруссия-Дортмунд", "Рома", "Спортинг", "Астон Вилла", "Порту", "Манчестер Юнайтед", "Брюгге", "Бетис" и ПСВ.
  • Корзина 3: "Фейеноорд", "Лилль", "Буде-Глимт", "Наполи", "Лейпциг", "Вильярреал", "Шахтер", "Галатасарай" и "Фенербахче".
  • Корзина 4: "Славия", "Штутгарт", ЛАСК, "Комо", "Ланс", "Сабах", "Викинг", "Слован" и АЕК.

В ходе жеребьевки каждый клуб получит восемь разных соперников, по два – из каждой корзины. У каждого участника общего этапа будет четыре домашних и четыре гостевых матча.

Коллективы из одной национальной ассоциации не могут попасть друг на друга на общем этапе. Кроме того, одна команда может получить не более двух соперников из одной другой страны.

Команды, занявшие места с 1-го по 8-е, напрямую выйдут в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е места сыграют в стыковых матчах плей-офф, а участники, финишировавшие на позициях с 25-й по 36-ю завершат выступление в еврокубках.

Поединки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА начнутся 8 сентября.

Тем временем один из участников будущей жеребьевки, итальянский "Рома", на днях шикарно начал новый сезон в Серии А.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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