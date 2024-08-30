Ангелина Лукас сломала челюсть сопернице

В Китае казахстанская боксерша Ангелина Лукас (10-1, 5 КО) отправила в нокдаун представительницу Таиланда Пимчанок Тепджанду (9-6, 6 КО), сообщает Zakon.kz.

О подробностях боя спортсменка рассказала 29 августа на своей странице в Instagram.

"Я одержала свою 11-ю победу в Китае. В первом раунде отправила соперницу в нокдаун, а во втором продолжила атаковать. После второго раунда она не вышла на бой, сославшись на травму. Как оказалось, я сломала ей челюсть", – посвятила казахстанцев в детали боя Лукас.

Со слов спортсменки этот бой был 12-м в ее спортивной карьере. Он проходил на арене вместимостью 4500 человек. Свое запоздалое оповещение о победе Ангелина объяснила переносом даты боя, а также интернет-ограничениями в стране.

Фото: Instagram/angelina_lukas1997

А министр спорта намерен вернуть в Казахстан тренера, который принес олимпийские медали другой стране.