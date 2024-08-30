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Казахстанская таэквондистка будет сражаться за "бронзу" Паралимпиады-2024

Паралимпиада в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 21:49 Фото: пресс-служба НОК РК
30 августа в классе К44 (до 57 кг) Камиля Досмалова одержала победу в утешительном поединке, обыграв соперницу из Фиджи Ирен Мар со счетом 12:6, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба НОК РК, теперь Камиля сразится за бронзовую медаль, бой состоится в 00:04 по времени Астаны.

Ранее казахстанская таэквондистка Милана Красавцева не смогла завоевать медаль на Паралимпийских играх-2024 в Париже. В утешительном раунде в весовой категории до 52 кг (К44) Красавцева сразилась с египтянкой Салмой Али Абд Аль Моним Хассан и проиграла ей со счетом 1:8.

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