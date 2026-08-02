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Спорт

Борец из Казахстана стал чемпионом мира, не оставив шансов сопернику

Бакдаулет Агабек, борец, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 18:28 Фото: t.me/olympickz
Казахстанский борец вольного стиля Бакдаулет Агабек завоевал "золото" на чемпионате мира среди спортсменов до 17 лет (U17), который проходит в Баку, передает Zakon.kz.

Об этом 2 августа 2026 года сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Казахстана.

По данным ведомства, Бакдаулет Агабек завоевал золотую медаль чемпионата мира в весовой категории до 48 килограммов.

"В финальной схватке он встретился с Арьяном из Индии. Противостояние завершилось уверенной победой казахстанца со счетом 10:0", – рассказали в НОК РК.

Ранее мы сообщали о том, что вторая ракетка мира Елена Рыбакина получила первых возможных соперниц на турнире серии WTA-1000 в Торонто.

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Канат Болысбек
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