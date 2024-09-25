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Килиан Мбаппе забил пятый гол в Ла Лиге

Футбол 5 Гол Реал, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 10:59 Фото: Instagram/realmadrid
Голевая серия звездного француза Килиана Мбаппе достигла пяти матчей в составе мадридского "Реала". А всего форвард отметился семью мячами за новый клуб, при одной передаче, сообщает Zakon.kz.

Очередным успехом французский нападающий "Галактикос" отличился в ночь на 25 сентября, когда забил гол в матче против "Алавеса", в рамках 7-го тура Ла Лиги. Мбаппе воспользовался точным пасом своего звездного партнера – англичанина Джуда Беллингема.

Тем самым Килиан забил мяч в пятой игре подряд за "сливочных" в чемпионате Испании, что позволяет ему располагаться в списке лучших бомбардиров на второй строчке. Его опережает только Роберт Левандовски ("Барселона"), у которого 6 взятий ворот в новом сезоне Ла Лиги. 


Встреча с "Алавесом" стала для француза девятым в составе мадридского коллектива и за этот период он набрал 7+1 очков.

В последнем победном матче Мбаппе был заменен на 80-й минуте по состоянию здоровья. Ему проведут обследование в ближайшие дни.

Первые свои мячи за "Реал" на уровне Ла Лиги Килиан забил 1 сентября, когда дважды огорчил вратаря "Бетиса" (2:0).

Знаменитый французский нападающий дебютировал за свой новый клуб 14 августа и сразу завоевал первый свой трофей – Суперкубок УЕФА.

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