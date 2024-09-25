Килиан Мбаппе забил пятый гол в Ла Лиге

Голевая серия звездного француза Килиана Мбаппе достигла пяти матчей в составе мадридского "Реала". А всего форвард отметился семью мячами за новый клуб, при одной передаче, сообщает Zakon.kz.

Очередным успехом французский нападающий "Галактикос" отличился в ночь на 25 сентября, когда забил гол в матче против "Алавеса", в рамках 7-го тура Ла Лиги. Мбаппе воспользовался точным пасом своего звездного партнера – англичанина Джуда Беллингема.

Тем самым Килиан забил мяч в пятой игре подряд за "сливочных" в чемпионате Испании, что позволяет ему располагаться в списке лучших бомбардиров на второй строчке. Его опережает только Роберт Левандовски ("Барселона"), у которого 6 взятий ворот в новом сезоне Ла Лиги.





Встреча с "Алавесом" стала для француза девятым в составе мадридского коллектива и за этот период он набрал 7+1 очков.

🚨 MBAPPÉ 🚨



Tiene unas pequeñas molestias en el muslo izquierdo. Se le harán pruebas mañana (descansa el equipo) o el jueves. https://t.co/Dzzo5J00Dw — José Luis Sánchez 🇪🇸 (@JLSanchez78) September 24, 2024

В последнем победном матче Мбаппе был заменен на 80-й минуте по состоянию здоровья. Ему проведут обследование в ближайшие дни.

Первые свои мячи за "Реал" на уровне Ла Лиги Килиан забил 1 сентября, когда дважды огорчил вратаря "Бетиса" (2:0).

Знаменитый французский нападающий дебютировал за свой новый клуб 14 августа и сразу завоевал первый свой трофей – Суперкубок УЕФА.