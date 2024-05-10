"Байер" стал новым рекордсменом Европы в серии без поражений

Немецкий футбольный клуб "Байер" довел свою серию без поражений до 49 матчей, что является новым рекордом европейского футбола, который держался почти 60 лет, сообщает Zakon.kz.

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Свой рекордный показатель команда Хаби Алонсо установила в ночь на 10 мая, когда сыграла вничью с итальянской "Ромой" – 2:2 – в ответном поединке полуфинала Лиги Европы УЕФА. Плюс с этим достижением "Байер" пробился в финал турнира.

"В финале нас опять ждут итальянцы. "Рома" была очень хороша в попытках атаковать нас. Теперь на очереди "Аталанта", с которой уже много лет работает Гасперини, и это хорошо обученная команда. Будет интересно бросить им вызов". Главный тренер ФК "Байер" Хаби Алонсо

В противостоянии с "Ромой" немцев от поражения спас защитник Йосип Станишич, который забил гол на 97-й минуте и принес ничью.

Таким образом, "фармацевты" продлили свою серию до 49 игр подряд без поражений во всех турнирах, побив результат "Бенфики". Португальский коллектив держал рекорд на протяжении 48 матчей с 22 декабря 1963 года по 7 февраля 1965 года на всех соревнованиях европейского уровня.

14 апреля "Байер" досрочно стал чемпионом Бундеслиги впервые за 120 лет своего существования.

Теперь "аптекари" хотят прибрать к рукам еще два титула нынешнего сезона. Они стремятся выиграть и Кубок Германии, финал против "Кайзерслаутерна". А также "Байер" планируют забрать трофей Лиги Европы.