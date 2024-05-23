"Бавария" пригласила на пост главного тренера Компани
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По сведениям журналиста Кристиана Фалька, мюнхенский суперклуб уже договорился с 38-летним бельгийским специалистом, что он станет главным тренером в новом сезоне. Осталось только согласовать некоторые условия с нынешней командой Компани.
✅ FC Bayern has reached a verbal agreement with Vincent Kompany— Christian Falk (@cfbayern) May 22, 2024
❇️ Now FC Bayern must find an agreement with FC Burnley
❇️ Kompany has contract til 2028
❇️ Kompany is expected to be announced as the new manager in Munich by the end of the week@BILD_Sport @altobelli13
Как пишет источник, стороны объявят о контракте в ближайшее время. Возможно, Компани возьмет с собой в Германию ряд помощников из тренерского штаба "Бернли".
Четыре года назад Венсан начал свою тренерскую карьеру у руля бельгийского "Андерлехта", который два раза приводил к призам местного чемпионата. 14 июня 2022 года Компани был назначен главным тренером "Бернли" и вывел команду в АПЛ. Спустя сезон коллектив вернулся в "Чемпионшип".
Тем временем главный возмутитель спокойствия в нынешнем сезоне Бундеслиги и главный конкурент "Баварии" клуб из Леверкузена проиграл в финале Лиги Европы УЕФА, прервав свою серию из 51-го матча без поражения.
А наставник итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини установил новый рекорд еврокубков.