"Бавария" пригласила на пост главного тренера Компани

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

По сведениям журналиста Кристиана Фалька, мюнхенский суперклуб уже договорился с 38-летним бельгийским специалистом, что он станет главным тренером в новом сезоне. Осталось только согласовать некоторые условия с нынешней командой Компани.

✅ FC Bayern has reached a verbal agreement with Vincent Kompany

❇️ Now FC Bayern must find an agreement with FC Burnley

❇️ Kompany has contract til 2028

❇️ Kompany is expected to be announced as the new manager in Munich by the end of the week@BILD_Sport @altobelli13