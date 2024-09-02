Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Париж-2024: итоги соревнований казахстанских спортсменов за 2 сентября

Паралимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 02:55 Фото: Instagram/kazparavolley
Единственным участником соревнований в понедельник стала мужская сборная по волейболу сидя, сообщает Zakon.kz.

Увы, команда не смогла выйти в полуфинал. В заключительном матче группового этапа против Египта казахстанцы уступили со счетом 3:1.

Теперь сборная Казахстана поборется за пятое место. Соперниками станут волейболисты из Украины или Бразилии.

Паралимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 02:55

Фото: Instagram/kazparavolley

А казахстанские боксеры на Кубке Евразии завоевали 13 медалей.

Читайте также

Футбол Первая тренировка
Черчесов в день своего рождения провел первую тренировку со сборной Казахстана
Футбол Лучший Легионер
Роналду признан лучшим легионером саудовского футбола
Футбол 36 Победа
"Реал" довел беспроигрышную серию до 36 матчей в испанском первенстве
Алия Абди
Париж-2024 Сборная Казахстана 2024 год Паралимпийские игры Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября
В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября
В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября
Наташа Королева, свадьба
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: