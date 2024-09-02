Париж-2024: итоги соревнований казахстанских спортсменов за 2 сентября

Единственным участником соревнований в понедельник стала мужская сборная по волейболу сидя, сообщает Zakon.kz.

Увы, команда не смогла выйти в полуфинал. В заключительном матче группового этапа против Египта казахстанцы уступили со счетом 3:1.

Теперь сборная Казахстана поборется за пятое место. Соперниками станут волейболисты из Украины или Бразилии.

Фото: Instagram/kazparavolley

А казахстанские боксеры на Кубке Евразии завоевали 13 медалей.