Париж-2024: итоги соревнований казахстанских спортсменов за 2 сентября
Фото: Instagram/kazparavolley
Единственным участником соревнований в понедельник стала мужская сборная по волейболу сидя, сообщает Zakon.kz.
Увы, команда не смогла выйти в полуфинал. В заключительном матче группового этапа против Египта казахстанцы уступили со счетом 3:1.
Теперь сборная Казахстана поборется за пятое место. Соперниками станут волейболисты из Украины или Бразилии.
Фото: Instagram/kazparavolley
А казахстанские боксеры на Кубке Евразии завоевали 13 медалей.
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