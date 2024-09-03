Париж-2024: программа выступлений казахстанских спортсменов 3 сентября
Фото: Instagram/csp_parasport.kz
Сегодня два спортсмена из Казахстана выступят только в одном виде спорта, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Министерства туризма и спорта страны, состязания спортсменов начнутся в обеденное время, а финалы пройдут ночью.
Фото: пресс-служба МТС РК
Первым стартует мастер спорта международного класса по плаванию Сиязбек Далиев, который в результате травмы в 12 лет он остался без обеих рук.
Вторым вступит в соревнования Нурдаулет Жумагали. Он – бронзовый призер летних Паралимпийских игр 2020 в Токио. Его категория – SM13. В ней соревнуются спортсмены с нарушением зрения.
Ранее стали известны итоги соревнований казахстанских спортсменов за 2 сентября.
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