Дзюдо, каноэ и пауэрлифтинг – программа казахстанских паралимпийцев 7 сентября
Фото: Instagram/raushankoishibaeva
В субботу казахстанские спортсмены выступят на Паралимпийских играх в трех дисциплинах, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба Министерства туризма и спорта страны, сегодня в Париже будут состязаться девять паралимпийцев.
Фото: пресс-служба МТС РК
Самыми многочисленными стали дзюдоисты. Их пять человек, среди которых единственная женщина – Зарина Райфова, выступающая в весовой категории плюс 70 кг. Ей 33 года, уроженка города Атырау. Мастер спорта РК по дзюдо и самбо. На Азиатских параиграх 2023 года Райфова сумела завоевать серебряную медаль.
Фото: пресс-служба МТС РК
6 сентября дзюдоисты пополнили копилку Казахстана двумя медалями.
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