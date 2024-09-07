Дзюдо, каноэ и пауэрлифтинг – программа казахстанских паралимпийцев 7 сентября

В субботу казахстанские спортсмены выступят на Паралимпийских играх в трех дисциплинах, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства туризма и спорта страны, сегодня в Париже будут состязаться девять паралимпийцев.

Фото: пресс-служба МТС РК

Самыми многочисленными стали дзюдоисты. Их пять человек, среди которых единственная женщина – Зарина Райфова, выступающая в весовой категории плюс 70 кг. Ей 33 года, уроженка города Атырау. Мастер спорта РК по дзюдо и самбо. На Азиатских параиграх 2023 года Райфова сумела завоевать серебряную медаль.

Фото: пресс-служба МТС РК

6 сентября дзюдоисты пополнили копилку Казахстана двумя медалями.