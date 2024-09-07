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Дзюдо, каноэ и пауэрлифтинг – программа казахстанских паралимпийцев 7 сентября

Пауэрлифтинг, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 06:00 Фото: Instagram/raushankoishibaeva
В субботу казахстанские спортсмены выступят на Паралимпийских играх в трех дисциплинах, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства туризма и спорта страны, сегодня в Париже будут состязаться девять паралимпийцев.

Паралимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 06:00

Фото: пресс-служба МТС РК

Самыми многочисленными стали дзюдоисты. Их пять человек, среди которых единственная женщина – Зарина Райфова, выступающая в весовой категории плюс 70 кг. Ей 33 года, уроженка города Атырау. Мастер спорта РК по дзюдо и самбо. На Азиатских параиграх 2023 года Райфова сумела завоевать серебряную медаль.

Дзюдо, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 06:00

Фото: пресс-служба МТС РК

6 сентября дзюдоисты пополнили копилку Казахстана двумя медалями.

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