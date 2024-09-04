Будущий соперник "Астаны" признан самым дорогим футбольным клубом мира
470-й выпуск CIES Football Observatory Weekly Post представил 100 футбольных команд мира, которые вложили больше всего денег в трансферы, как на постоянной основе, так и в аренду.
И по этим сведениям, общая стоимость всех игроков лондонского "Челси" составила 1,28 млрд евро с учетом бонусов. Текущий состав "аристократов" является самым дорогим в истории мирового футбола, что считается рекордом.
Фото: Instagram/manchesterunited
Следом за "Челси" в рейтинге "богачей" расположились еще четыре гранда английского футбола: "Манчестер Юнайтед" (1,04 млрд евро), "Манчестер Сити" (1,017 млрд евро), "Арсенал" (798 млн евро) и "Тоттенхэм" (787 млн евро).
Далее в порядке очередности идут: ПСЖ (772 млн), "Ливерпуль" (735 млн), "Реал" (728 млн), "Ньюкасл" (683 млн) и "Ювентус" (626 млн).
Самый дорогой клуб планеты скоро планирует с визитом посетить Казахстан, для того чтобы сыграть поединок в рамках Лиги конференций УЕФА со столичной "Астаной". Эта встреча предварительно запланирована на 12 декабря в Алматы.
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболистов "Астаны" сейчас составляет 9,55 млн евро.