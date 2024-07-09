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В каком клубе играют самые дорогие футболисты мира

Футбол Дорогой Состав, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 17:51 Фото: Instagram/mancity
Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" имеет самый дорогой состав игроков на данный час по версии Transfermarkt. Рыночная стоимость футболистов "горожан" составляет 1,38 млрд евро, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание Marca, чемпион Англии имеет в своем активе многих дорогостоящих футболистов планеты, опережая по этому показателю мадридский "Реал" (1,28 млрд евро). На третьей позиции этого рейтинга находится лондонский "Арсенал" (1,18 млрд).

Футбол Дорогой Состав, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 17:51

Фото: Instagram/arsenal

Далее в порядке очереди дорогостоящих игроков следуют: "Челси" (1,08 млрд), ПСЖ (948,2 млн), "Бавария" (934,15 млн), "Ливерпуль" (931,3 млн), "Барселона" (860 млн), "Тоттенхэм" (818,5 млн) и "Манчестер Юнайтед" (741,15 млн).

В последние годы именно "Ман Сити" и "Реал" конкурируют по многим футбольным параметрам, в первую очередь это касается финансов и титулов. 

Если мадридский коллектив уступил лидерство в рейтинге дорогостоящего состава, то подопечные Карло Анчелотти преуспели в игровых показателях по версии IFFHS.  

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