В каком клубе играют самые дорогие футболисты мира
Как передает издание Marca, чемпион Англии имеет в своем активе многих дорогостоящих футболистов планеты, опережая по этому показателю мадридский "Реал" (1,28 млрд евро). На третьей позиции этого рейтинга находится лондонский "Арсенал" (1,18 млрд).
Фото: Instagram/arsenal
Далее в порядке очереди дорогостоящих игроков следуют: "Челси" (1,08 млрд), ПСЖ (948,2 млн), "Бавария" (934,15 млн), "Ливерпуль" (931,3 млн), "Барселона" (860 млн), "Тоттенхэм" (818,5 млн) и "Манчестер Юнайтед" (741,15 млн).
В последние годы именно "Ман Сити" и "Реал" конкурируют по многим футбольным параметрам, в первую очередь это касается финансов и титулов.
Если мадридский коллектив уступил лидерство в рейтинге дорогостоящего состава, то подопечные Карло Анчелотти преуспели в игровых показателях по версии IFFHS.