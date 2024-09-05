Самая юная спортсменка сборной Казахстана Альфия Тлеккабыл и другие паралимпийцы в программе 5 сентября
Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi
Сегодня в Париже выступит самая юная представительница сборной страны – дзюдоистка Альфия Тлеккабыл – и еще пять паралимпийцев, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Министерства туризма и спорта страны, казахстанцы выступят в четырех дисциплинах.
Фото: пресс-служба МТС РК
Примечательно, что дзюдоистка Альфия Тлеккабыл отпраздновала 4 сентября свое совершеннолетие. Спортсменка поделилась эмоциями на фоне Эйфелевой башни.
Еще одна дзюдоистка проявит сегодня свое мастерство. Это дважды чемпионка мира 25-летняя Акмарал Науатбек.
Фото: Instagram/kaz_para_judo
А соревнования 4 сентября казахстанские паралимпийцы завершили с двумя медалями.
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