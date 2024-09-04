Самый лучший день заходил вчера: результаты казахстанцев в Париже за 4 сентября

4 сентября казахстанские паралимпийцы пополнили спортивную копилку страны двумя медалями, сообщает Zakon.kz.

Историческую золотую медаль для Казахстана на Паралимпийских играх-2024 завоевал по пара пауэрлифтингу в весовой категории до 54 кг спортсмен из Акмолинской области Давид Дегтярев. Герой нашего времени, который подарил уже заскучавшим болельщикам, еще одну возможность услышать на стартах четырехлетия гимн нашей страны. Он ловко обошел соперников из Кубы и Китая, став первым казахстанцем, кто дважды выиграл Паралимпиаду. Первое чемпионство он получил в Токио.

Другим достижением прославил Казахстан – легкоатлет Дастан Мукашбеков. Он завоевал бронзу в соревнованиях по толканию ядра в классе F36 с результатом 16 метров. К тому же – это новый рекорд Азии.

Что касается других результатов минувшего дня, то в категории до 45 кг в пара пауэрлифтинге Турсынай Кабыл заняла шестое место. Ее результат составил 95 кг.

Фото: Instagram/csp_parasport.kz

Самая обаятельная и привлекательная пловчиха Зульфия Габидуллина финишировала под номером 10 с результатом 1:12.07. К сожалению, любимица казахстанских болельщиков не прошла в финал, но продолжила оставаться максимально позитивной. Ведь есть еще надежда на следующий заплыв, который пройдет 6 сентября. Это 50 метров в вольном стиле.

И нацсборная Казахстана по волейболу сидя завершила Паралимпийские игры на пятом месте.

Фото: Instagram/kazparavolley

По итогам седьмого дня Паралимпиады сборная Казахстана имеет в своем активе одну золотую, серебряную и бронзовую медаль. Предлагаем посмотреть, как добывалось первое "золото" Паралимпиады-2024.

Сразу после соревнований мы сообщили, что Давид Дегтярев стал победителем Паралимпийских игр в Париже.