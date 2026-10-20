"Сколько искренности": казахстанский чемпион Давид Дегтярев восхитил Казнет фото с женой после победы

Казахстанский пара пауэрлифтер Давид Дегтярев стал двукратным чемпионом Азиатских Пара игр, завоевав золотую медаль на соревнованиях 19 октября 2026 года в японском городе Нагоя, сообщает Zakon.kz.

В весовой категории до 54 кг казахстанский пара пауэрлифтер успешно реализовал две попытки. Лучший результат составил 191 кг – таким образом Давид повторил свой личный рекорд и установил новый рекорд Азиатских Пара игр.

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После победы один из самых титулованных атлетов Казахстана показал свою медаль.

Кроме того, в этот же триумфальный день казахстанец поделился серией фотографий.

Особое внимание подписчиков привлек снимок чемпиона с женой Валерией.

Сколько в этих глазах искренности, доброты. Сразу видно, прекрасные молодые люди.

Красивые.

Супер, счастья вам.

Красивая пара.

Брат, что за пушка.

Лучший! Гордимся!

Наш непревзойденный чемпион! – пишут пользователи Сети.

Давид Дегтярев родился 12 июня 1996 года в городе Атбасаре Акмолинской области. Дегтярев завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио в 2021 году, а в 2024 году повторил успех на Играх в Париже. Спортсмен выступает в весовой категории до 54 килограммов. В декабре 2024 года спортсмен женился на Валерии Смирновой, которая также занимается пара пауэрлифтингом.

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Всего 19 октября гимн Казахстана прозвучал три раза за один день Пара Азиады-2026. Подробности – тут.