"Сколько искренности": казахстанский чемпион Давид Дегтярев восхитил Казнет фото с женой после победы
В весовой категории до 54 кг казахстанский пара пауэрлифтер успешно реализовал две попытки. Лучший результат составил 191 кг – таким образом Давид повторил свой личный рекорд и установил новый рекорд Азиатских Пара игр.
После победы один из самых титулованных атлетов Казахстана показал свою медаль.
Кроме того, в этот же триумфальный день казахстанец поделился серией фотографий.
Особое внимание подписчиков привлек снимок чемпиона с женой Валерией.
- Сколько в этих глазах искренности, доброты. Сразу видно, прекрасные молодые люди.
- Красивые.
- Супер, счастья вам.
- Красивая пара.
- Брат, что за пушка.
- Лучший! Гордимся!
- Наш непревзойденный чемпион! – пишут пользователи Сети.
Давид Дегтярев родился 12 июня 1996 года в городе Атбасаре Акмолинской области. Дегтярев завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио в 2021 году, а в 2024 году повторил успех на Играх в Париже. Спортсмен выступает в весовой категории до 54 килограммов. В декабре 2024 года спортсмен женился на Валерии Смирновой, которая также занимается пара пауэрлифтингом.
Всего 19 октября гимн Казахстана прозвучал три раза за один день Пара Азиады-2026. Подробности – тут.