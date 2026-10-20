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Спорт

"Сколько искренности": казахстанский чемпион Давид Дегтярев восхитил Казнет фото с женой после победы

Давид Дегтярев, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 12:41 Фото: Instagram/dav1d.dm
Казахстанский пара пауэрлифтер Давид Дегтярев стал двукратным чемпионом Азиатских Пара игр, завоевав золотую медаль на соревнованиях 19 октября 2026 года в японском городе Нагоя, сообщает Zakon.kz.

В весовой категории до 54 кг казахстанский пара пауэрлифтер успешно реализовал две попытки. Лучший результат составил 191 кг – таким образом Давид повторил свой личный рекорд и установил новый рекорд Азиатских Пара игр.

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Казахстанец Дегтярев с рекордом принес второе "золото" на Пара Азиаде-2026

После победы один из самых титулованных атлетов Казахстана показал свою медаль.

Кроме того, в этот же триумфальный день казахстанец поделился серией фотографий.

Особое внимание подписчиков привлек снимок чемпиона с женой Валерией.

  • Сколько в этих глазах искренности, доброты. Сразу видно, прекрасные молодые люди.
  • Красивые.
  • Супер, счастья вам.
  • Красивая пара.
  • Брат, что за пушка.
  • Лучший! Гордимся!
  • Наш непревзойденный чемпион! – пишут пользователи Сети.

Давид Дегтярев родился 12 июня 1996 года в городе Атбасаре Акмолинской области. Дегтярев завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Токио в 2021 году, а в 2024 году повторил успех на Играх в Париже. Спортсмен выступает в весовой категории до 54 килограммов. В декабре 2024 года спортсмен женился на Валерии Смирновой, которая также занимается пара пауэрлифтингом.

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Всего 19 октября гимн Казахстана прозвучал три раза за один день Пара Азиады-2026. Подробности – тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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