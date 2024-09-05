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Проявили самоотверженность и волю: Токаев поздравил Акмарал Науатбек с победой

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент , фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 22:27 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 5 сентярбря поздравил чемпионку Паралимпийских игр Акмарал Науатбек, сообщает Zakon.kz.
"Поздравляю Акмарал Науатбек с завоеванием золотой медали Паралимпийских игр! Ваше триумфальное выступление обрадовало любителей спорта. Вы проявили самоотверженность и несгибаемую волю в схватках с сильнейшими соперницами. Желаю Акмарал новых побед!" – написал президент на своей социальной странице Х.

Ранее сообщалось, что казахстанская дзюдоистка Акмарал Науатбек завоевала "золото" на Паралимпиаде в Париже. В финале она одержала победу над представительницей Франции Сандриной Мартине и завоевала золотую медаль.

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