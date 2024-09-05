Слезы казахстанской дзюдоистки после триумфа на Паралимпиаде попали на видео

Казахстанская дзюдоистка Акмарал Науатбек расплакалась после победы на Паралимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.

На видео наша спортсменка обнимает своего тренера и плачет. Он ее поднимает и уносит с ринга.





Ранее сообщалось, что казахстанская дзюдоистка Акмарал Науатбек завоевала "золото" на Паралимпиаде в Париже. В финале она одержала победу над представительницей Франции Сандриной Мартине и завоевала золотую медаль.

Позже глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил ее с победой. Он подчеркнул, что Акмарал проявила самоотверженность и несгибаемую волю в схватках с сильнейшими соперницами.

