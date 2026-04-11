Паралимпийская чемпионка из Казахстана Акмарал Науатбек стала мамой

Казахстанская дзюдоистка Акмарал Науатбек, завоевавшая "золото" на Паралимпийских играх в Париже, стала мамой, передает Zakon.kz.

Радостной новостью спортсменка поделилась на своей официальной странице в Instagram.

"Любовь моя", – коротко подписала свою публикацию Акмарал Науатбек 10 апреля 2026 года.

Болельщики и спортивное сообщество активно поздравляют чемпионку, делясь теплыми пожеланиями под публикацией с кадрами семейного счастья.

Акмарал Науатбек пришла в дзюдо в возрасте 11 лет. В период с 2017 по 2019 год она выступала на нескольких молодежных чемпионатах мира, начав карьеру на профессиональном уровне. Однако в 2021 году из-за ухудшения зрения в ее спортивной жизни произошли перемены, и Акмарал приняла решение перейти в пара дзюдо.

Смена дисциплины принесла выдающиеся результаты: в 2022 году на чемпионате мира в Баку она завоевала "золото" в весовой категории до 48 кг. В 2023 году спортсменка стала триумфатором Азиатских пара игр в Ханчжоу. Вершиной ее карьеры на данный момент стала золотая медаль Паралимпийских игр в Париже, которую она завоевала 5 сентября 2024 года.

О том, как чемпионка Акмарал Науатбек оказалась на ужине в Елисейском дворце, можете прочитать здесь.