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Конор Макгрегор заявил о намерении стать президентом Ирландии в 2025 году

Конор Макгрегор намерен баллотироваться в президенты Ирландии, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 11:06 Фото: X/Conor McGregor
Ирландский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, боец ММА Конор Макгрегор недвусмысленно заявил о намерении баллотироваться в президенты Ирландии в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в X.

"Как президент я буду наделен властью как созывать нижнюю палату парламента, а также распускать ее. Как я уже говорил, я хотел бы получить ответы на все вопросы народа Ирландии от этих грабителей трудящихся, от этих разрушителей семейных устоев, от этих разрушителей малого бизнеса, и так далее! ... Или у меня не останется другого выбора, кроме как полностью распустить нижнюю палату... Это было бы моей властью, как президента. Ирландии нужен действующий президент, работающий исключительно на благо народа. Это я. Я – единственный логичный выбор. Приближается 2025 год…" – написал Конор Макгрегор.

Отметим, что о намерении участвовать в выборах президента Ирландии он заявлял еще в 2023 году.

В настоящее время в Ирландии президент – 83-летний Майкл Хиггинс. Он дважды побеждал на выборах: в 2011 и 2018 годах. Согласно Конституции Ирландии, гражданин не может занимать пост президента более двух сроков. Следующие выборы главы Ирландии должны состояться в 2025 году.

Последний бой Макгрегора прошел летом 2021 года против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Он завершился уже в первом раунде, так как Макгрегор получил перелом ноги. В июне 2024 года экс-чемпион UFC должен был вернуться на ринг. Но бой против американца Майкла Чендлера отменили из-за травмы ирландца.

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