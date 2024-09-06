Конор Макгрегор заявил о намерении стать президентом Ирландии в 2025 году

Ирландский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, боец ММА Конор Макгрегор недвусмысленно заявил о намерении баллотироваться в президенты Ирландии в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в X.

"Как президент я буду наделен властью как созывать нижнюю палату парламента, а также распускать ее. Как я уже говорил, я хотел бы получить ответы на все вопросы народа Ирландии от этих грабителей трудящихся, от этих разрушителей семейных устоев, от этих разрушителей малого бизнеса, и так далее! ... Или у меня не останется другого выбора, кроме как полностью распустить нижнюю палату... Это было бы моей властью, как президента. Ирландии нужен действующий президент, работающий исключительно на благо народа. Это я. Я – единственный логичный выбор. Приближается 2025 год…" – написал Конор Макгрегор.

As President I hold the power to summon the Dáil as well as dissolve it. So as i said before, I would have all the answers the people of Ireland seek from these thieves of the working man, these disrupters of the family unit, these destructors of small businesses, and on and on… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 5, 2024

Отметим, что о намерении участвовать в выборах президента Ирландии он заявлял еще в 2023 году.

В настоящее время в Ирландии президент – 83-летний Майкл Хиггинс. Он дважды побеждал на выборах: в 2011 и 2018 годах. Согласно Конституции Ирландии, гражданин не может занимать пост президента более двух сроков. Следующие выборы главы Ирландии должны состояться в 2025 году.

Последний бой Макгрегора прошел летом 2021 года против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Он завершился уже в первом раунде, так как Макгрегор получил перелом ноги. В июне 2024 года экс-чемпион UFC должен был вернуться на ринг. Но бой против американца Майкла Чендлера отменили из-за травмы ирландца.