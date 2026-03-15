Какие медали завоевал Казахстан на Паралимпиаде-2026 в Италии
Как сообщает издание Sports.kz, семь отечественных спортсменов приняли участие в соревнованиях по паралыжным гонкам и пара биатлону: Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев, Юрий Березин, Анна Грачова, Нурлан Алимулы и Денис Кобаль.
В итоге Казахстан сумел завоевать две медали Паралимпиады-2026. Их обладателем стал Ербол Хамитов, который выиграл "золото" в биатлонной спринтерской гонке преследования и "бронзу" в паралыжном спринте.
Отметим, что зимние Паралимпийские игры 2026 года прошли в Италии с 6 по 16 марта. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов со всего мира, которые разыграли 79 комплектов медалей.
Игры нынешнего года имеют особое значение – отмечается 50-летие зимнего паралимпийского движения. Первые зимние Паралимпийские игры состоялись в 1976 году в шведском городе Эрншельдсвик.
Ранее Михаил Шайдоров обратился к чемпиону Паралимпиады Ерболу Хамитову.