Астанинский "Барыс" с разгромным счетом проиграл челябинскому "Трактору"
"Барыс" не смог справиться со стартовым натиском челябинцев, так что еще в первом периоде в воротах Андрея Шутова побывали четыре шайбы. Свои снайперские счета пополнили Виталий Кравцов (дубль), Семен Дер-Аргучинцев и Михаил Горюнов-Рольгизер.
С начала второго периода место в воротах "Барыса" занял Артем Шестаков, который дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. В этом отрезке была довольно открытая игра с обилием голевых моментов у обоих ворот. Челябинцы два своих шанса реализовали.
Астанчане же так и не смогли подобрать ключи к воротам Зака Фукале. Наиболее опасные моменты были у Кирилла Панюкова и Кирилла Ляпунова, но хозяев выручили штанги.
В итоге финальная сирена зафиксировала уверенную победу "Трактора".
"Трактор" – "Барыс" – 7:0 (4:0, 2:0, 1:0):
- 1:0 – 03:46 – Кравцов (Светлаков)
- 2:0 – 05:38 – Дер-Аргучинцев (Дронов, Робинсон)
- 3:0 – 17:30 – Кравцов (Шабанов) ГБ
- 4:0 – 19:29 – Горюнов-Рольгизер (Светлаков)
- 5:0 – 21:45 – Кадейкин (Шабанов)
- 6:0 – 34:40 – Шабанов (Кадейкин, Коромыслов)
- 7:0 – 41:23 – Кадейкин (Шабанов, Коростелёв)
- 8:0 – 59:26 – Кадейкин (Шабанов)
- Вратари: Фукале – Шутов (Шестаков, 20:00-60:00)
6 марта подопечные Галыма Мамбеталиева примут на домашнем льду "Сибирь".
Это 48 проигрыш "Барыса". Ранее сообщалось, что "Барыс" потерпел 47-е поражение в сезоне КХЛ, уступив "Адмиралу" из Владивостока со счетом 2:4.