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Спорт

Астанинский "Барыс" с разгромным счетом проиграл челябинскому "Трактору"

барыс потерпел 48 поражение, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 18:43 Фото: hcbarys.kz
В заключительном матче выездной серии "Барыс" встречался с лидером Востока "Трактором". Кирилл Ляпунов заменил в четвертом звене получившего повреждение Семена Симонова, сообщает Zakon.kz.

"Барыс" не смог справиться со стартовым натиском челябинцев, так что еще в первом периоде в воротах Андрея Шутова побывали четыре шайбы. Свои снайперские счета пополнили Виталий Кравцов (дубль), Семен Дер-Аргучинцев и Михаил Горюнов-Рольгизер.

С начала второго периода место в воротах "Барыса" занял Артем Шестаков, который дебютировал в Континентальной хоккейной лиге. В этом отрезке была довольно открытая игра с обилием голевых моментов у обоих ворот. Челябинцы два своих шанса реализовали.

Астанчане же так и не смогли подобрать ключи к воротам Зака Фукале. Наиболее опасные моменты были у Кирилла Панюкова и Кирилла Ляпунова, но хозяев выручили штанги.

В итоге финальная сирена зафиксировала уверенную победу "Трактора". 

"Трактор" – "Барыс" – 7:0 (4:0, 2:0, 1:0):

  • 1:0 – 03:46 – Кравцов (Светлаков)
  • 2:0 – 05:38 – Дер-Аргучинцев (Дронов, Робинсон)
  • 3:0 – 17:30 – Кравцов (Шабанов) ГБ
  • 4:0 – 19:29 – Горюнов-Рольгизер (Светлаков)
  • 5:0 – 21:45 – Кадейкин (Шабанов)
  • 6:0 – 34:40 – Шабанов (Кадейкин, Коромыслов)
  • 7:0 – 41:23 – Кадейкин (Шабанов, Коростелёв)
  • 8:0 – 59:26 – Кадейкин (Шабанов)
  • Вратари: Фукале – Шутов (Шестаков, 20:00-60:00)


6 марта подопечные Галыма Мамбеталиева примут на домашнем льду "Сибирь".

Это 48 проигрыш "Барыса". Ранее сообщалось, что "Барыс" потерпел 47-е поражение в сезоне КХЛ, уступив "Адмиралу" из Владивостока со счетом 2:4.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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