Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Готов ли "Барыс" второй раз за неделю обыграть "Трактор"

Хоккей Матч КХЛ Фото: hcbarys.kz
5 января столичный "Барыс" проведет второй выездной матч КХЛ в наступившем новом году. Астанчане попробуют снова обыграть челябинский "Трактор", теперь уже на льду соперника, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Неделю назад подопечные Олега Болякина были сильнее хоккеистов "Трактора" в Астане со счетом 5:1. И, несомненно, челябинский коллектив постарается взять реванш за крупное поражение. Тем более российская дружина сейчас опустилась на шестое место Восточной конференции после неудачи в Екатеринбурге, где уступила "Автомобилисту" со счетом 3:4.    


В свою очередь "Барыс" планирует продлить победную серию и довести до пяти выигрышных матчей кряду. Новый год "астанчане" открыли гостевой викторией над лидером Западной конференции, ярославским "Локомотивом", обыграв их в серии буллитов – 5:4.

К данному часу в копилке казахстанской команды 39 баллов после 46-ти сыгранных матчей и 11-е место на "Востоке". В противостоянии с "Трактором" может прийти на помощь канадский защитник Алекс Грант, который выписан из лазарета. Однако его участие в игре пока под большим вопросом.

Хоккей Возвращение Игрока

Фото: hcbarys.kz

34-летний игрок обороны астанинского клуба вошел в список травмированных 13 сентября 2023 года. В этом сезоне Алекс сыграл три матча, в которых отметился одним голом и результативным ассистом.

Грант пополнил состав "Барыса" по ходу прошлого сезона и успел отметиться историческим достижением. Он стал первым защитником в истории КХЛ, оформившим покер в одной игре. Это произошло в матче с "Адмиралом" 8 января 2023 года.

Матч между "Трактором" и "Барысом" стартует 5 января в 17:30 по времени Астаны.

Читайте также

Участники ЗЮО-2024
Сколько медалей рассчитывает взять Казахстан на Юношеских играх в Канвондо
Объявлен список казахстанских атлетов на зимнюю юношескую Олимпиаду-2024
Объявлен список казахстанских атлетов на зимнюю юношескую Олимпиаду-2024
Футбол Подан иск
Вслед за футболистом Дани Алвесом подали в суд на его мать
Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
советы, врач
Сколько времени алкоголь выводится из организма
авто на газе
Полицейские обратились к водителям из-за нововведения
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
популярные имена в Казахстане за 2023 год
Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: