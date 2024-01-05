Готов ли "Барыс" второй раз за неделю обыграть "Трактор"

5 января столичный "Барыс" проведет второй выездной матч КХЛ в наступившем новом году. Астанчане попробуют снова обыграть челябинский "Трактор", теперь уже на льду соперника, сообщает Zakon.kz.

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Неделю назад подопечные Олега Болякина были сильнее хоккеистов "Трактора" в Астане со счетом 5:1. И, несомненно, челябинский коллектив постарается взять реванш за крупное поражение. Тем более российская дружина сейчас опустилась на шестое место Восточной конференции после неудачи в Екатеринбурге, где уступила "Автомобилисту" со счетом 3:4.





В свою очередь "Барыс" планирует продлить победную серию и довести до пяти выигрышных матчей кряду. Новый год "астанчане" открыли гостевой викторией над лидером Западной конференции, ярославским "Локомотивом", обыграв их в серии буллитов – 5:4.

К данному часу в копилке казахстанской команды 39 баллов после 46-ти сыгранных матчей и 11-е место на "Востоке". В противостоянии с "Трактором" может прийти на помощь канадский защитник Алекс Грант, который выписан из лазарета. Однако его участие в игре пока под большим вопросом.





Фото: hcbarys.kz

34-летний игрок обороны астанинского клуба вошел в список травмированных 13 сентября 2023 года. В этом сезоне Алекс сыграл три матча, в которых отметился одним голом и результативным ассистом.



Грант пополнил состав "Барыса" по ходу прошлого сезона и успел отметиться историческим достижением. Он стал первым защитником в истории КХЛ, оформившим покер в одной игре. Это произошло в матче с "Адмиралом" 8 января 2023 года.

Матч между "Трактором" и "Барысом" стартует 5 января в 17:30 по времени Астаны.