Казахстанские скалолазы проверили силы среди лучших на Кубке мира во Франции

Во французском Шамони завершился этап Кубка мира по спортивному скалолазанию. Казахстанские спортсмены выступили в дисциплине "скорость", сообщает Zakon.kz.

Лучший результат в составе национальной сборной показал Дамир Токтаров, занявший 13-е место. Ришат Хайбуллин финишировал 14-м, Амир Маймуратов стал 26-м, Рашид Хайбуллин – 35-м, а Алишер Мурат занял 50-е место.

В женских соревнованиях Тамара Улжабаева расположилась на 35-й строчке, Анна Баларшина стала 42-й, а Арина Новицкая завершила выступление на 50-м месте.

Ранее сообщалось, что Казахстан остановился в шаге от "золота" Кубка мира по таеквондо в Южной Корее.