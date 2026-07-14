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Спорт

Казахстанские скалолазы проверили силы среди лучших на Кубке мира во Франции

Этап Кубка мира по скалолазанию во Франции: результаты казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 19:29 Фото: olympic.kz
Во французском Шамони завершился этап Кубка мира по спортивному скалолазанию. Казахстанские спортсмены выступили в дисциплине "скорость", сообщает Zakon.kz.

Лучший результат в составе национальной сборной показал Дамир Токтаров, занявший 13-е место. Ришат Хайбуллин финишировал 14-м, Амир Маймуратов стал 26-м, Рашид Хайбуллин – 35-м, а Алишер Мурат занял 50-е место.

В женских соревнованиях Тамара Улжабаева расположилась на 35-й строчке, Анна Баларшина стала 42-й, а Арина Новицкая завершила выступление на 50-м месте.

Ранее сообщалось, что Казахстан остановился в шаге от "золота" Кубка мира по таеквондо в Южной Корее.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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