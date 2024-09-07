Новый рекорд Казахстана: дзюдоист принес девятую медаль Паралимпиады-2024
Фото: olympic.kz
7 сентября в поединке за "бронзу" казахстанский дзюдоист Журкамырза Шукурбеков выиграл иппоном у француза Зоргани Насера, сообщает Zakon.kz.
Шукурбеков выступил в весе свыше 90 кг (категория J2).
Казахстан завершает Паралимпийские игры в Париже с двумя золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми наградами.
Это новый рекорд Казахстана на Паралимпиадах.
Медалисты из Казахстана в Париже-2024:
- Давид Дегтярев (пауэрлифтинг);
- Акмарал Науатбек (дзюдо);
- Еркин Габбасов (стрельба);
- Нурдаулет Жумагали (плавание);
- Ергали Шамей (дзюдо);
- Дастан Мукашбеков (легкая атлетика — толкание ядра);
- Даяна Федосова (дзюдо);
- Зарина Раифова (дзюдо);
- Журкамырза Шукурбеков (дзюдо).
Ранее сообщалось, что Зарина Райфова принесла Казахстану восьмую медаль Паралимпиады-2024 в Париже.
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