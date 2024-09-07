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Новый рекорд Казахстана: дзюдоист принес девятую медаль Паралимпиады-2024

Паралимпиада-2024, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 22:46 Фото: olympic.kz
7 сентября в поединке за "бронзу" казахстанский дзюдоист Журкамырза Шукурбеков выиграл иппоном у француза Зоргани Насера, сообщает Zakon.kz.

Шукурбеков выступил в весе свыше 90 кг (категория J2).

Казахстан завершает Паралимпийские игры в Париже с двумя золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми наградами.

Это новый рекорд Казахстана на Паралимпиадах.

Медалисты из Казахстана в Париже-2024:

  • Давид Дегтярев (пауэрлифтинг);
  • Акмарал Науатбек (дзюдо);
  • Еркин Габбасов (стрельба);
  • Нурдаулет Жумагали (плавание);
  • Ергали Шамей (дзюдо);
  • Дастан Мукашбеков (легкая атлетика — толкание ядра);
  • Даяна Федосова (дзюдо);
  • Зарина Раифова (дзюдо);
  • Журкамырза Шукурбеков (дзюдо).

Ранее сообщалось, что Зарина Райфова принесла Казахстану восьмую медаль Паралимпиады-2024 в Париже.

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Журкамырза Шукирбеков вышел в 1/2 финала
Казахстанский дзюдоист Журкамырза Шукирбеков будет бороться за "бронзу" Паралимпиады-2024
Елена Беляева
Казахстан Париж Франция 2024 год Дзюдо Паралимпийские игры
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