Универсиада-2025: итоги восьмого дня соревнований
Фото: Instagram/torino2025_fisugames
Завершился очередной день Универсиады-2025 в Турине. Показываем, как выглядит медальная таблица после восьмого дня соревнований на Zakon.kz.
Всего в копилке сборной Казахстана 11 медалей – три золотые, три серебряные и четыре бронзовые.
С этим показателем Казахстан занимает девятое место в медальном зачете.
Фото: wugtorino2025
На первом месте спортсмены-студенты из Франции (17-8-12), на второй строчке расположились представители Финляндии (7-3-3), а тройку лучших замыкает команда Германии (6-9-7).
Ранее выяснилось, есть ли у лидеров сборной Казахстана по фигурному катанию шансы на медали Азиады-2025.
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