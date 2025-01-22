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Спорт

Универсиада-2025: итоги восьмого дня соревнований

Итоги Универсиады-2025, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 08:10 Фото: Instagram/torino2025_fisugames
Завершился очередной день Универсиады-2025 в Турине. Показываем, как выглядит медальная таблица после восьмого дня соревнований на Zakon.kz.

Всего в копилке сборной Казахстана 11 медалей – три золотые, три серебряные и четыре бронзовые.
С этим показателем Казахстан занимает девятое место в медальном зачете.

Фото: wugtorino2025

На первом месте спортсмены-студенты из Франции (17-8-12), на второй строчке расположились представители Финляндии (7-3-3), а тройку лучших замыкает команда Германии (6-9-7).
Ранее выяснилось, есть ли у лидеров сборной Казахстана по фигурному катанию шансы на медали Азиады-2025.

Аксинья Титова
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