Универсиада-2025: итоги восьмого дня соревнований

Завершился очередной день Универсиады-2025 в Турине. Показываем, как выглядит медальная таблица после восьмого дня соревнований на Zakon.kz.

Всего в копилке сборной Казахстана 11 медалей – три золотые, три серебряные и четыре бронзовые.

С этим показателем Казахстан занимает девятое место в медальном зачете.

Фото: wugtorino2025

На первом месте спортсмены-студенты из Франции (17-8-12), на второй строчке расположились представители Финляндии (7-3-3), а тройку лучших замыкает команда Германии (6-9-7).

Ранее выяснилось, есть ли у лидеров сборной Казахстана по фигурному катанию шансы на медали Азиады-2025.

