Матч с участием Роналду будет судить арбитр из России
Фото: Instagram/cristiano
13 сентября в Саудовской Аравии российский судья Сергей Карасев отработает матч с участием Роналду, сообщает Zakon.kz.
Сергей Карасев получил назначение на встречу третьего тура между "Аль‑Насром" и "Аль‑Ахли". Об этом пишет "Матч ТВ".
Клуб Криштиану Роналду после двух туров набрал четыре очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.
Фото: Instagram/alnassr
За "Аль‑Ахли" играют известные футболисты:
- Роберто Фирмино;
- Айвен Тоуни;
- Рияд Марез.
6 сентября Роналду забил 900-й гол в карьере и принес победу Португалии.
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