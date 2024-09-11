Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Матч с участием Роналду будет судить арбитр из России

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 08:28 Фото: Instagram/cristiano
13 сентября в Саудовской Аравии российский судья Сергей Карасев отработает матч с участием Роналду, сообщает Zakon.kz.

Сергей Карасев получил назначение на встречу третьего тура между "Аль‑Насром" и "Аль‑Ахли". Об этом пишет "Матч ТВ".

Клуб Криштиану Роналду после двух туров набрал четыре очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 08:28

Фото: Instagram/alnassr

За "Аль‑Ахли" играют известные футболисты:

  • Роберто Фирмино;
  • Айвен Тоуни;
  • Рияд Марез.

6 сентября Роналду забил 900-й гол в карьере и принес победу Португалии.

Читайте также

Олимпийские игры
Panasonic решила отказаться от спонсорства Олимпийских игр
UFC
Ронда Роузи вошла в топ-4 лучших бойцов UFC
Сборная Казахстана дважды разгромила ковбоев из США по кокпару
Сборная Казахстана дважды разгромила ковбоев из США на Играх кочевников
Алия Абди
Россия Роналду Криштиану Саудовская Аравия 2024 год Футбол Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Боксерша обратилась к Илону Маску
Скандальная боксерша Олимпиады-2024 обратилась к Илону Маску
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: