Матч с участием Роналду будет судить арбитр из России

13 сентября в Саудовской Аравии российский судья Сергей Карасев отработает матч с участием Роналду, сообщает Zakon.kz.

Сергей Карасев получил назначение на встречу третьего тура между "Аль‑Насром" и "Аль‑Ахли". Об этом пишет "Матч ТВ".

Клуб Криштиану Роналду после двух туров набрал четыре очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Фото: Instagram/alnassr

За "Аль‑Ахли" играют известные футболисты:

Роберто Фирмино;

Айвен Тоуни;

Рияд Марез.

6 сентября Роналду забил 900-й гол в карьере и принес победу Португалии.