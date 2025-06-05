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Спорт

"Елдоса поздравил, меня – нет": чемпионка Акмарал Науатбек сделала заявление после вопроса о президенте

&quot;Елдоса поздравил, меня – нет&quot;: чемпионка Акмарал Науатбек сделала заявление после вопроса о президенте, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 15:21 Фото: Instagram/nauatbeka
Казахстанская дзюдоистка Акмарал Науатбек, завоевавшая "золото" на Паралимпийских играх в Париже, обратилась к общественности из-за своего недавно опубликованного интервью, сообщает Zakon.kz.

3 июня 2025 года на YouTube-канале Зamandas podcast вышло интервью с Акмарал. Один из авторов подкаста – режиссер Канат Бейсекеев спросил у Науатбек: "Касым-Жомарт Токаев вас поздравлял, звонил?"

"Нет. Да, (ждала. – Прим. ред.) Я просто видела, что Елдоса (президент. – Прим. ред.) поздравили, что позвонили. И я такая: "Уау! Меня, наверное, тоже так поздравят". Но, к сожалению, нет... Ну вообще, да, немного обидно", – ответила чемпионка Паралимпиады-2024.

Признание Акмарал вызвало бурное обсуждение в Казнете:

  • "Ожидание всегда разочаровывает".
  • "Жаныыым, батыр кыз! Обязательно поздравят".
  • "Мы тебя всей страной поздравляем, звездочка ты наша".
  • "Паралимпийцы – это двойные чемпионы! Победили свой недуг, победили соперника!"
  • "Такая добрая девушка, надеюсь информация дойдет то президента и он лично наградит ее".

В связи с этой ситуацией Науатбек решила внести ясность, так как многим подписчикам оказался непонятен ее ответ.

"Я хочу донести свою точку зрения этим постом. Ответ, который я дала на этот вопрос, не исключает поддержки нашего пара спорта, пара спортсменов со стороны главы государства. Наоборот, хочу сказать, что Казахстан – это одна из немногих стран мира, которая создает условия, чтобы спортсмены (после завершения спортивной карьеры. – Прим. ред.) занимались пара спортом профессионально, достигали своей мечты", – написала она сегодня, 5 июня, в Instagram.

Чемпионка подчеркнула, что во всех предыдущих беседах она "не скрывала, что поддержка со стороны государства – наша главная сила".

"Я не обиделась, что меня не поздравили по телефону, наоборот, мы в Париже получили огромное уважение от нашего президента. После Олимпийских и Паралимпийских игр в честь главы государства Касым-Жомарта Токаева президент Франции Эмманюэль Макрон провел в Париже в Елисейском дворце государственный прием. Я была в числе гостей наряду с членами правительства, видными политиками, дипломатами. Этот момент был в 1000 раз впечатляющим, чем я думала, и ощущался, что запомнится в памяти навсегда", – подчеркнула Акмарал.

Как отметила дзюдоистка, она знает, что "Произнесенное слово – это выпущенная пуля".

"Однако, прошу правильно воспринимать мои мысли", – заключила Науатбек, опубликовав фотографию, сделанную в Елисейском дворце в ноябре 2024 года.

О том, как чемпионка Акмарал Науатбек оказалась на ужине в Елисейском дворце, можете прочитать здесь.

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 15:21
Телефонный разговор Токаева и Сметова попал на видео

5 сентября 2024 года казахстанская дзюдоистка Акмарал Науатбек завоевала "золото" на Паралимпиаде в Париже. Позднее президент Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионку, опубликовав пост в соцсети Х (Twitter).

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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