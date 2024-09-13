Хоккейный клуб "Металлург" заработал свыше 106 млн рублей за прошедший сезон

Обладатель Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" получит за сезон 2023-2024 свыше 106 млн рублей, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом вышла на сайте Континентальной хоккейной лиги. Практика распределения доходов между клубами была начата КХЛ в сезоне 2014-2015.

Фото: пресс-служба КХЛ

По итогам прошедшего сезона распределено 1 175 183 272 руб. с НДС. По данным КХЛ, это рекордная по общей сумме выплата за 10 лет.

Фото: пресс-служба КХЛ

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