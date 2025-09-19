#АЭС в Казахстане
Спорт

Форвард сборной Казахстана помог "Металлургу" стать лидером "Востока" КХЛ

Хоккей Победа Дубль, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 12:14 Фото: Instagram/nikitamikhailis
Обладатель Кубка Гагарина-2024 "Металлург" из Магнитогорска начал домашнюю пятиматчевую серию победой над казахстанским "Барысом" со счетом 5:1. Этот результат позволил российскому коллективу возглавить турнирную таблицу Восточной конференции, сообщает Zakon.kz.

Одним из звезд прошедшего поединка стал форвард сборной Казахстана и "Металлурга" Никита Михайлис, в активе которого одна шайба и результативная передача.

Для хоккеистов "Барыса" это был первый выездной матч в рамках нынешнего сезона КХЛ, где они потерпели неудачу – 1:5.

Единственный гол в составе столичной команды забил Джейк Масси.

После данного гостевого поражения наша дружина в турнирной таблице "Востока" опустилась на восьмое место с активом в шесть очков после пяти игр.

В свою очередь "Металлург", накопив 10 баллов в шести матчах, поднялся на первую строчку. Здесь стоит отметить, что подопечные Андрея Разина выиграли последние три встречи подряд.

Следующий матч "Барыс" также проведет в гостях – 20 сентября против череповецкой "Северстали".

Возможно, в этой игре казахстанскую команду пополнит новичок-голкипер из США, который накануне прибыл в Астану.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
