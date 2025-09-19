Форвард сборной Казахстана помог "Металлургу" стать лидером "Востока" КХЛ
Одним из звезд прошедшего поединка стал форвард сборной Казахстана и "Металлурга" Никита Михайлис, в активе которого одна шайба и результативная передача.
Для хоккеистов "Барыса" это был первый выездной матч в рамках нынешнего сезона КХЛ, где они потерпели неудачу – 1:5.
Единственный гол в составе столичной команды забил Джейк Масси.
После данного гостевого поражения наша дружина в турнирной таблице "Востока" опустилась на восьмое место с активом в шесть очков после пяти игр.
В свою очередь "Металлург", накопив 10 баллов в шести матчах, поднялся на первую строчку. Здесь стоит отметить, что подопечные Андрея Разина выиграли последние три встречи подряд.
Следующий матч "Барыс" также проведет в гостях – 20 сентября против череповецкой "Северстали".
Возможно, в этой игре казахстанскую команду пополнит новичок-голкипер из США, который накануне прибыл в Астану.