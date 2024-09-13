Назван китайский город, который во второй раз примет зимнюю Азиаду

В начале 2025 года состоятся зимние Азиатские игры. Принимать их будет китайский Харбин, уже имеющий опыт в организации Азиады, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, первые Азиатские игры состоялись в 1986 году. Тогда местом проведения был выбран город Саппоро (Япония). В соревнованиях приняли участие всего семь стран, но затем их количество увеличилось.

Сегодня зимняя Азиада стала одним из важных событий в соревновательном календаре.

Япония уже четыре раза проводила зимнюю Азиаду, что является рекордом. Китай же в третий раз выбран страной-хозяйкой спортивного события. И во второй раз розыгрыш наград будет происходить в Харбине. В общей сложности в Харбине провели 131 массовое культурное и художественное мероприятие, в котором приняли участие около 110 000 человек.

Талисманами Азиады-2025 выбраны сибирские тигрята Бинбин и Нини. Слоган же звучит как "Зимняя мечта, любовь среди Азии".

Ранее сообщалось, что в Астане прошла церемония закрытия Всемирных игр кочевников.

