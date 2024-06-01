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10 тур КПЛ стартовал с сенсационной победы "Кайсара" над "Тоболом"

Футбол Победа Костанай, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 23:16 Фото: Instagram/fckaysar_official
1 июня начались игры 10-го тура казахстанского первенства среди команд Премьер-лиги. В стартовом поединке сюрприз преподнес кызылординский "Кайсар", который на выезде переиграл костанайский "Тобол" со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

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Первая половина матча прошла без забитых голов. После перерыва гости вырвались вперед усилиями Валерия Громыко. Спустя 25 минут равновесие восстановил лидер костанайского клуба Ислам Чесноков. 

Однако на 93-ой минуте поединка узбекский легионер "Кайсара" Шохназар Жуманиёз огли Норбеков вырвал выездную победу для своего коллектива – 2:1.


Во втором матче 10-го тура КПЛ-2024 действующий чемпион страны "Ордабасы" на своей арене не имел проблем с "Жетысу" из Талдыкоргана – 3:1. 

Благодаря этой победе клуб из Шымкента возглавил список лидеров турнирной таблицы чемпионата, набрав 16 очков.

А "Кайсар", накопив 12 баллов, поднялся на восьмое место и сравнялся с титулованными командами, как "Астана" и "Тобол".

Остальные матчи 10-го тура пройдут 2 июня, когда встретятся:

  • "Туран" – "Актобе"
  • "Кайрат" – "Шахтер"
  • "Кызылжар" – "Елимай"
  • "Женис" – "Атырау"

Тем временем весь футбольный мир с нетерпением ждет начала финальной битвы Лиги чемпионов, между "Реалом" и "Боруссией", до начала которого остались считанные минуты.

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&quot;Боруссия&quot; (Дортмунд, Германия) – &quot;Реал Мадрид&quot; (Испания). 2 июня, 00:00 (время Астаны)
На что ставить в финале Лиги чемпионов?
Куандык Шынасилов
Лига Чемпионов Жетысу ФК Кайсар ФК Ордабасы ФК Тобол ФК ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол
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