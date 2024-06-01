10 тур КПЛ стартовал с сенсационной победы "Кайсара" над "Тоболом"

1 июня начались игры 10-го тура казахстанского первенства среди команд Премьер-лиги. В стартовом поединке сюрприз преподнес кызылординский "Кайсар", который на выезде переиграл костанайский "Тобол" со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

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Первая половина матча прошла без забитых голов. После перерыва гости вырвались вперед усилиями Валерия Громыко. Спустя 25 минут равновесие восстановил лидер костанайского клуба Ислам Чесноков.

Однако на 93-ой минуте поединка узбекский легионер "Кайсара" Шохназар Жуманиёз огли Норбеков вырвал выездную победу для своего коллектива – 2:1.





Во втором матче 10-го тура КПЛ-2024 действующий чемпион страны "Ордабасы" на своей арене не имел проблем с "Жетысу" из Талдыкоргана – 3:1.

Благодаря этой победе клуб из Шымкента возглавил список лидеров турнирной таблицы чемпионата, набрав 16 очков.

А "Кайсар", накопив 12 баллов, поднялся на восьмое место и сравнялся с титулованными командами, как "Астана" и "Тобол".

Остальные матчи 10-го тура пройдут 2 июня, когда встретятся:

"Туран" – "Актобе"

"Кайрат" – "Шахтер"

"Кызылжар" – "Елимай"

"Женис" – "Атырау"

Тем временем весь футбольный мир с нетерпением ждет начала финальной битвы Лиги чемпионов, между "Реалом" и "Боруссией", до начала которого остались считанные минуты.