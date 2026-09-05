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Спорт

"Актобе" взял реванш у "Жениса" в матче 25-го тура КПЛ

Актобе взял реванш у Жениса в матче 25-го тура КПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 20:30 Фото: Instagram/fcaktobe_official
"Актобе" на своем поле минимально обыграл столичный "Женис" в матче 25-го тура казахстанской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, единственный мяч на 81-й минуте забил нападающий хозяев Артур Шушеначев. Гости не смогли отыграться до конца матча.

После победы "Актобе" набрал 38 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У "Жениса" осталось 29 очков – столичный клуб идет восьмым.

В матче первого круга "Женис" одержал победу над "Актобе" с таким же счетом – 1:0.

Ранее сообщалось, что "Реал" и ПСЖ синхронно проиграли свои первые матчи в новом сезоне.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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