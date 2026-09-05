"Актобе" взял реванш у "Жениса" в матче 25-го тура КПЛ

"Актобе" на своем поле минимально обыграл столичный "Женис" в матче 25-го тура казахстанской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, единственный мяч на 81-й минуте забил нападающий хозяев Артур Шушеначев. Гости не смогли отыграться до конца матча.

После победы "Актобе" набрал 38 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У "Жениса" осталось 29 очков – столичный клуб идет восьмым.

В матче первого круга "Женис" одержал победу над "Актобе" с таким же счетом – 1:0.

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