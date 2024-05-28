Клуб Неймара повторил рекорд "Байера" в чемпионате Саудовской Аравии

Футбольный клуб "Аль-Хиляль", за который выступает бразильская звезда Неймар, без единого поражения закончил нынешний сезон в Саудовской Суперлиге. Команда Неймара повторила успех чемпиона Бундеслиги, которая также никому не уступила у себя на Родине, сообщает Zakon.kz.

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Данная информация была распространена после того, как "Аль-Хиляль" в ночь на 28 мая переиграл "Аль-Вахду" со счетом 2:1. Это был матч заключительного 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В итоге коллектив португальского специалиста Жорже Жезуса никому не проиграл в прошедшем чемпионате, включая Кубок и Суперкубок страны. Аналогичный показатель недавно продемонстрировал немецкий "Байер", закончив Бундеслигу-2024 без поражения.

В прошедшем чемпионате Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" забил 101 гол за 34 матча и набрал 96 очков. Подопечные Жезуса одержали 31 победу и три игры сыграли вничью, что позволило им завоевать золотые медали турнира.

На этом сезон у футболистов "Аль-Хиляла" не закончился, 31 мая они встретятся с "Аль-Насром" Криштиану Роналду в финале Кубка Короля.

В свою очередь клуб португальца в этом году занял второе место в чемпионате. Сам же Роналду к данному часу установил два рекорда саудовского футбола. Он стал лучшим бомбардиром турнира, плюс отличился лучшей результативностью среди игроков.