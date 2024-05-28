Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Клуб Неймара повторил рекорд "Байера" в чемпионате Саудовской Аравии

Футбол Повторение Рекорда, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 13:12 Фото: Instagram/alhilal
Футбольный клуб "Аль-Хиляль", за который выступает бразильская звезда Неймар, без единого поражения закончил нынешний сезон в Саудовской Суперлиге. Команда Неймара повторила успех чемпиона Бундеслиги, которая также никому не уступила у себя на Родине, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Данная информация была распространена после того, как "Аль-Хиляль" в ночь на 28 мая переиграл "Аль-Вахду" со счетом 2:1. Это был матч заключительного 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В итоге коллектив португальского специалиста Жорже Жезуса никому не проиграл в прошедшем чемпионате, включая Кубок и Суперкубок страны. Аналогичный показатель недавно продемонстрировал немецкий "Байер", закончив Бундеслигу-2024 без поражения.

В прошедшем чемпионате Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" забил 101 гол за 34 матча и набрал 96 очков. Подопечные Жезуса одержали 31 победу и три игры сыграли вничью, что позволило им завоевать золотые медали турнира.

На этом сезон у футболистов "Аль-Хиляла" не закончился, 31 мая они встретятся с "Аль-Насром" Криштиану Роналду в финале Кубка Короля.

В свою очередь клуб португальца в этом году занял второе место в чемпионате. Сам же Роналду к данному часу установил два рекорда саудовского футбола. Он стал лучшим бомбардиром турнира, плюс отличился лучшей результативностью среди игроков.

Куандык Шынасилов
Неймар Роналду Криштиану 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
петиция
За рост доходов народа – новая петиция набирает обороты в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: