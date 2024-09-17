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Зарплату свыше 3 млрд тенге получат игроки основного состава ХК "Барыс"

Хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 07:55 Фото: пресс-служба ХК "Барыс"
В этом сезоне казахстанский клуб потратит на зарплату состава основной команды 3 миллиарда 130 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты "Спорт-Экспресс", в первой десятке по зарплатам состоят иностранные новички. Самым высокооплачиваемым казахстанцем является 29-летний нападающий Кирилл Савицкий. Ему полагается 126 млн тенге. Меньше всего в топ-10 хоккеистов "Барыса" у 25-летнего Батырлана Муратова. Его ожидает сумма в 31 млн тенге.

При этом зарплаты хоккеистов указаны без учета бонусов. Молодые игроки выведены за потолок зарплат, который в этом сезоне составляет 4,7 млрд тенге.

6 сентября встреча "Барыса" и "Трактора" разочаровала казахстанских болельщиков.

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