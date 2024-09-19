Боксер Жанибек Алимханулы обратился к избегающим его соперникам
Фото: X/Janibek Alimkhanuly
Чемпион IBF и WBO Жанибек Алимханулы оставил послание Эрисланди Ларе и Карлосу Адамесу, с которыми у казахстанца неоднократно возникал "виртуальный конфликт". Он в очередной раз упоминул их в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, представители Кубы и Доминиканской Республики никак не могут встретиться с Жанибеком на ринге, хотя казахстанец находится высоко в рейтинге (4-е место) и продвигается без единого поражения.
Неоднократно Алимханулы вызывал боксеров на бой, однако те отказались.
Прикрепив фото поясов, Жанибек написал:
"Лара, Адамес, где вы".
В ближайшее время Жанибек Алимханулы разделит ринг с Андреем Михайловичем 4 октября в Сиднее (Австралия).
Lara, Adames! Where are you? pic.twitter.com/tr1KSk7u8y— Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) September 19, 2024
Ранее чемпион мира в среднем весе по версии WBO/IBF Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) прокомментировал заявление объединенного
чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса.
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