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Боксер Жанибек Алимханулы обратился к избегающим его соперникам

Жанибек Алимханулы обратился к соперникам, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 03:45 Фото: X/Janibek Alimkhanuly
Чемпион IBF и WBO Жанибек Алимханулы оставил послание Эрисланди Ларе и Карлосу Адамесу, с которыми у казахстанца неоднократно возникал "виртуальный конфликт". Он в очередной раз упоминул их в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, представители Кубы и Доминиканской Республики никак не могут встретиться с Жанибеком на ринге, хотя казахстанец находится высоко в рейтинге (4-е место) и продвигается без единого поражения.

Неоднократно Алимханулы вызывал боксеров на бой, однако те отказались.

Прикрепив фото поясов, Жанибек написал:

"Лара, Адамес, где вы".

В ближайшее время Жанибек Алимханулы разделит ринг с Андреем Михайловичем 4 октября в Сиднее (Австралия).

Ранее чемпион мира в среднем весе по версии WBO/IBF Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) прокомментировал заявление объединенного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса.

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