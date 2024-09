Боксер Жанибек Алимханулы обратился к избегающим его соперникам

По информации sportarena.kz, представители Кубы и Доминиканской Республики никак не могут встретиться с Жанибеком на ринге, хотя казахстанец находится высоко в рейтинге (4-е место) и продвигается без единого поражения.

Неоднократно Алимханулы вызывал боксеров на бой, однако те отказались.

Прикрепив фото поясов, Жанибек написал:

В ближайшее время Жанибек Алимханулы разделит ринг с Андреем Михайловичем 4 октября в Сиднее (Австралия).

Lara, Adames! Where are you? pic.twitter.com/tr1KSk7u8y