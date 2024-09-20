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Криштиану Роналду сделал заявление о звезде ЕВРО-2024

Криштиану Роналду сделал заявление, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 08:57 Фото: Instagram/cristiano
Звездный португалец высказался о 17-летнем Ламине Ямале, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал, что видит большой талант в вингере "Барселоны" Ламине Ямале.

"Вижу большой талант в Ламине Ямале. Надеюсь, у него не возникнет проблем в будущем, и думаю, что он наверняка станет одним из лучших в этом поколении".Криштиану Роналду

Летом Ламин Ямаль стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Действующее трудовое соглашение Ямаля с "Барселоной" рассчитано до лета 2026 года.

Ранее сам Роналду достиг очередного рекорда и вошел в историю.

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