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Лучший молодой игрок Евро-2024 удивляет результатами

Футбол Талант Барселоны, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 17:05 Фото: Instagram/fcbarcelona
17-летний вингер Ламин Ямаль забил шесть голов и оформил 14 результативных передач в 22 последних матчах за каталонскую "Барселону" и сборную Испании, сообщает Zakon.kz.

Молодой талантливый футболист отличился активными действиями в 12 из 13 последних матчей, когда он выходил на поле. 

К примеру, во время поединка шестого тура Ла Лиги, где Ямаль отдал пас коллеге по "Барсе" Рафинье и тот забил победный гол "Вильярреалу" (5:1). Плюс к этому, Ламин заработал пенальти, однако свой шанс реализовать 11-метровый упустил Роберт Левандовски.

Если учитывать статистику 17-летнего вингера, то за последние пять месяцев он сыграл 22 игры за "Барселону" и сборную Испании, где шесть раз поразил ворота соперников и отдал 14 голевых передач.

Летом 2024 года Ламин получил награду лучшего молодого футболиста чемпионата Европы, на его счету в Германии один гол и четыре результативных ассиста.

Спустя время после немецкого турнира Ямаль установил рекорд трансферного рынка.

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